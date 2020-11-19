Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi: Esip gürlemeleri teneke tıngırtısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eleştirilerinin, esip gürlemelerinin, teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda video konferans aracılığıyla katılımcılara hitap etti. Erdoğan ekonomiye ilişkin açıklamalarının yanı sıra siyasi gündeme dair açıklamalarda da bulundu. Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz buralara gökten zembille inmedik, vesayetin paraşütüyle de gelmedik; dededen babadan miras aristokratik kanallardan da vasıl olmadık. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak, milletimizin her kesimiyle hemhal olarak, zorlukları ve imkânları bizzat tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş, üretim, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri, teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Bunların önlerine konan kağıtlardaki rakamların ne anlama geldiğine ilişkin en küçük bir fikirleri olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş’ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen, orada Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki heyetle verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine, ekonomiyi izah etmek de mümkün değildir.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kapalı Maraş” programına Türkiye’deki muhalefet partilerini de davet ettiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

‘Siyaset bezirgânları’

“Bu davete icabet etmiyor. Ben oraya gittim ‘niye bizi de yanında götürmedi’ havasına girerek yine beni eleştirmeye kalkıyor. Ya bununla sana ekmek çıkmaz, boşuna uğraşma. Senin bir defa KKTC diye bir aşkın var mı? Kapalı Maraş bölgesini açmak diye bir tezi savunmak gibi bir anlayışın var mı? Yok. Aynı şeyleri bunlar Azerbaycan’da, Suriye’de, Libya’da yapmadı mı? Şimdi de kalkmışlar bunları konuşuyorlar. Kendisine ait doğru-yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan; dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkâm kesmesi gerçekten gülünçtür. Azıcık bir samimiyet görsek, herkes gibi onlarla da çok daha farklı bir şekilde oturur konuşuruz ama bizim milletimize sözümüz ve saygımız gereği proje kişiliklerle, proje kadrolarla, proje siyasetlerle bilhassa da yalanları ve iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirgânlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir; milletimizin bağrından çıkıp gelen iş dünyamızdır.”