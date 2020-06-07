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07.06.2020 - 14:28 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlunu andı

Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.
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