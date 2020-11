Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da konuştu: Yaraları saracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yıkıma neden olan depreme ilişkin “Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız” dedi.

Partisinin 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından yenilerinin yapılması için hemen çalışmaların başlayacağını söyledi.

Yeni küresel düzen

Dünyanın, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı, yeni küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin birliğini ve kardeşliğini sıkı tuttuğu sürece aşamayacağı engel olmadığını vurguladı.

“Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir.”

“İşimize bakacağız’

Şair Abdürrahim Karakoç’un “Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez, Firavun azsa da Nil’den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, Sabret hele, Azrail’den umut kesilmez” dizelerini okuyan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işlerine bakacaklarını vurguladı.

‘Esir alamadılar’

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler.”

155 ülkeye yardım

Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken ülke olarak sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmayıp, yardım isteyen her yere el uzattığımızı ifade eden Cumhurbaşkanı, “Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık” dedi.

‘Batı’da Irkçı terörizm veba gibi yayılıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım 1995’te Bosna-Hersek’teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri’nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen “Soykırım: Srebrenitsa’dan Alınan Dersler” başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, insan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin, bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini söyledi. “Irkçı terörizm, birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların ve sosyal gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve adaleti savunan herkese, tüm devlet adamlarına önemli görevler düşüyor. Srebrenitsa’da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız. Sadece kendimiz ve ülkelerimiz için değil, evlatlarımızın istikbali için de sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi’nin ardından Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni’ne katıldı.