Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih'in türbesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinde konuşan Erdoğan, 'Şimdi cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Ayasofya'yı aslına büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin hasretine son verdi. Aldığım resmi olmayan bilgilere göre 350 bin kişi Ayasofya'da yerini aldı.