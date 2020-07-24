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24.07.2020 - 14:57 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih'in türbesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih'in türbesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinde konuşan Erdoğan, 'Şimdi cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları: 

Ayasofya'yı aslına büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin hasretine son verdi. Aldığım resmi olmayan bilgilere göre 350 bin kişi Ayasofya'da yerini aldı.

 

 

 

 

 

Son dakika! Ayasofya Camii'nden ezan sesleri yükseldi86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin ezan okudu. Tüylerin diken diken olduğu anlar canlı yayınlanırken, sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, ezanı telefonlarıyla kaydetti.
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