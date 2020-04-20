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20.04.2020 - 07:46 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'corona salgını ne zaman tam olarak bitecek?' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, önümüzdeki hafta ile birlikte önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini belirterek "Ramazan Bayramı’nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'corona salgını ne zaman tam olarak bitecek?' sorusuna cevap

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye yer verdi.

İşte Bursalı'nın yazısının ilgili kısmı:

...Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.

Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.

GELEN VERİLER OLUMLU YÖNDE

Geçmişte olduğu gibi korona salgını sürecindeki yönetim başarısını da hatırlatıp Başkan Erdoğan'a; bu olumlu gelişmeler ışığında salgının ne zaman tam olarak biteceğinin beklendiğini sordum. Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir olay olmasa da algoritmaların olumlu yöne evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alacak duruma gelineceği yönünde umutları işaret etti. Başkan Erdoğan'ın son sözü; hepimize bir müjde gibi aslında. "Ramazan Bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah."

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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