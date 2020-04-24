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24.04.2020 - 22:10 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs sürecinde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 19 ülkenin liderleriyle telefonda görüşürken, 3 zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs sürecinde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığının Twitter paylaşımında, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sürecindeki uluslararası temaslarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 Nisan'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, 10 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Nisan'da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, 16 Nisan'da Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 17 Nisan'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 19 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo ve Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo, 23 Nisan'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 17 Mart'ta video konferans aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta Kovid-19'a ilişkin G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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