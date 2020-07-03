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03.07.2020 - 21:23 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası paylaşımı: Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası paylaşımı: Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasından bölümler de yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta iki sektöre dikkat çektiSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde iki sektörün öne çıktığını, bu sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu söyledi.
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