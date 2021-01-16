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16.01.2021 - 21:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da resmi açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da açılışı gerçekleştirilen projelerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter adresinden, "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Manisa'da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 enerji santrali ve Soma ile Kırkağaç'a sağlanacak doğal gaz arzının ülkemize, Manisalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" başlığıyla "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz." ifadeleri ve santrallere ilişkin bilgiler yer aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.
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