Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Karabük'te koronaya karşı kırmızı bileklik uygulamasıKarabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta korona virüs (Covid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için başlatılan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" kapsamında karantinadaki 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor. Uygulama öncesi izolasyona uymayıp kuralları ihlal edenler hakkında artan ihbarlar bileklikler devreye girince sıfırlandı. 'Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması'nın tüm Türkiye'de yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.