25.04.2020 - 14:49 | | AA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir paylaşımı
Son dakika haberlere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından şair Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizelerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, yazar ve şair Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim." dizelerine yer verdi.
Sağlıkçı çiftten kızlarına pankartlı sürprizTekirdağ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı. Organizasyon firmasıyla anlaşan Karakai çifti, Asya'nın kaldığı apartman dairesinin balkonuna, balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart astırdı.