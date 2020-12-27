DAEŞ operasyonu

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, biri Mısır, üçü Irak uyruklu dört şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemede, çok sayıda bomba yapımıyla ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DAEŞ’ın eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin ifadelerinden terör örgütü adına Türkiye’de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları da tespit edildi. Adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklandı.