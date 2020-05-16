‘Darbeyi konuşmak bile ziyan iştir’

Ağıralioğlu, “Bu çağrıya AK Parti sözcülerinin verdikleri tepkileri milletin takdirlerine havale ediyoruz. İktidarın muhalefetle siyasi başarılarını paylaşmamasını anlayabiliriz. Memlekette bu kadar dert varken derdi paylaşmama konusunda kıskanç olmamalarını tavsiye ederiz. Bu davete icabet ederler, etmezler, Cumhur İttifakı’nın ve iktidardaki arkadaşların bileceği iştir” diye konuştu.

Ağıralioğlu, HDP’li bazı belediyelere kayyum atanmasına yönelik soruya da “Devletin terörle mücadelede yakaladığı ritmi beğeniyoruz ve destekliyoruz. Devletimize parmak sallayan herkesin parmağını kırarız, kaldırılan başı alırız. Sanki terör bitmiş, güvenlik güçlerimize saldırı olmuyormuş gibi HDP sözcülerinin böyle açıklamalar yapmalarını çok yadırgıyorum” yanıtını verdi.