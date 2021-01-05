‘Darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi trajikomik’

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” ifadelerine yer verdi. Ataklı ve Başbuğ’un açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren Altun, şu açıklamada bulundu:

“Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.”

Gül: Daha çok beklersiniz

Adalet Bakanı Gül de Twitter hesabından “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. (Egemenlik kayıtsız şartsız milletinir!)” değerlendirmesinde bulundu.