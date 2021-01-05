‘Darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi trajikomik’
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve gazeti Can Ataklı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. “Erdoğan seçimle gitmez” başlığıyla YouTube’da bir video paylaşan gazeteci Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimle iktidardan gitmeyeceğini iddia ederek, “Erdoğan’ın gitmesi için, çok büyük bir halk öfkesinin doğması gerekir, büyük bir doğal afet olması gerekir” ifadelerini kullandı.
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” ifadelerine yer verdi. Ataklı ve Başbuğ’un açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren Altun, şu açıklamada bulundu:
“Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.”
Gül: Daha çok beklersiniz
Adalet Bakanı Gül de Twitter hesabından “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. (Egemenlik kayıtsız şartsız milletinir!)” değerlendirmesinde bulundu.