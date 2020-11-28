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28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Davutoğlu’nun testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Davutoğlu’nun testi pozitif çıktı

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah’a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.” Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu bugün (dün) Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle” ifadelerini kullandı.

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