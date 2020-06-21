Deprem bölgesine çelik ev yapılacak

Vatandaşları mağdur etmeyeceklerini belirten Soylu, “Tespitleri hemen yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. ‘Kırsal dönüşüm’ diyor. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırı da olacak. Şunu bilmenizi istiyorum. Ne sıkıntınız ne derdiniz varsa valimiz, bakanımız, milletvekilimiz, kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadedir” dedi.