MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Deprem bölgesine çelik ev yapılacak
ABONE OL
21.06.2020 - 07:00 |

Deprem bölgesine çelik ev yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl’de 14 Haziran’da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde en çok hasar alan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir araya geldi.

Deprem bölgesine çelik ev yapılacak

Vatandaşları mağdur etmeyeceklerini belirten Soylu, “Tespitleri hemen yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. ‘Kırsal dönüşüm’ diyor. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırı da olacak. Şunu bilmenizi istiyorum. Ne sıkıntınız ne derdiniz varsa valimiz, bakanımız, milletvekilimiz, kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadedir” dedi. 

İngiltere'deki bıçaklı saldırıİngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Güllü, ikinci kattaki sadık tabaka içinde’

‘Güllü, ikinci kattaki sadık tabaka içinde’

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Milliyet, virüsün etkisini görmek için su altına indi: Pandemi Marmara’yla Boğaz’a iyi geldi

Milliyet, virüsün etkisini görmek için su altına indi: Pandemi Marmara’yla Boğaz’a iyi geldi

Sıradaki Haber