‘Dijital baskıya boyun eğmeyeceğiz’

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Gecede Demirören Medya Grubu da 3 ödül aldı. Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı’nı CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla Ahmet Hakan Coşkun alırken, Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı, Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisindeki rolüyle Ebru Özkan’a, Nursal Tekin Özel Ödülü de yine Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ekibine verildi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK: Türkiye olarak Gezi olaylarından başlayarak bugüne kadar sosyal medya şirketlerinin birçok keyfiliğine maruz kaldık. Bu yapılara karşı vatandaşımızı ve demokrasimizi savunduğumuz için başta muhalefet partileri olmak üzere acımasızca eleştirildik. Ancak geldiğimiz noktada dijital diktatörlüğe ve siber zorbalığa karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinin önemini daha iyi anlıyoruz. İyi ki bu meseleyi çok erkenden gündemimize almışız diyoruz.

ÖDEYECEKSİN: Devletin görevi, vatandaşlarını özgürlüğünü korumak, güvenliğini, huzurunu, hak ve hukukunu temin etmektir. Biz genci yaşlısıyla 83 milyonun tamamına karşı sorumluyuz. Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. İnsanların tacize uğradığı, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linç edildiği, her türlü haklarının çiğnendiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukunun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Burada bir ofis kurma, ama buradan reklamlara paraları al, topla ve Türkiye’yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle bir şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin.

YERLİSİNİ KURACAĞIZ: Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı diyerek başlattığımız çalışmalarda önemli mesafe aldık. Son dönemde bazı uluslararası şirketlerin de içinde yer aldığı skandallar bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini göstermiştir. Veri mahremiyetine dair farkındalık yükseldikçe milli teknolojilere yönelim artıyor. Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standardı ‘BİP’ gibi mili anlık mesajlaşma uygulamalarını yaygınlaştırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah yerlisini, millisini biz de kuracağız, zaman yakın.