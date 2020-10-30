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30.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Disiplin kararları kamuya açılacak

Adalet Bakanlığı, hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin süreçlerinin “nesnel ölçütlerle” yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıyor.

Disiplin kararları kamuya açılacak
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’na göre, hâkim ve savcılar hakkında verilen disiplin kararları “kişisel verilerin korunması” koşuluyla kamuoyuna açılacak. Programda adalet hizmetleri ve adli yargı süreçleriyle ilgili hedefler yer aldı. Bunlardan bazı başlıklar özetle şöyle:

- Adli sicil kaydının e-Devlet üzerinden silinmesine yönelik çalışma yapılacak.

- İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

- Hukuki Himaye Sigortası’nın genel şartları ihtiyaçlara göre güncellenecek.

- Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınav getirilecek.

- Hâkim, savcılar hakkındaki disiplin süreci yeniden düzenlenecek. Kararlar kişisel verilerin korunması koşuluyla kamuoyuna açılacak.

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