‘Disiplin süreci’ için kritik hafta

İstanbul’da İYİ Partili 39 ilçe başkanı ile bazı partililerin, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü olduğu” iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihracı için Genel Merkez’e gönderdiği dilekçelerin bu hafta işleme alınması bekleniyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuya ilişkin Genel Merkez’e ulaşan dilekçelerin bu hafta incelenebileceğini söyledi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, Özdağ’ın ihraç edilmesine yönelik tavır koyduğu kulislerde dillendirilirken; Koncuk, “Buğra Başkan’a destek için tweet atan bazı divan ve GİK üyelerimiz keşke aynı tavrı kara listeye alınarak itibar suikastına uğrayan arkadaşlarımız için de gösterselerdi” ifadelerini kullandı. Aydın’ın “Listeyi ben çıkarmadım, il başkanları hazırlamış ama acemice” açıklamasına ilişkin Koncuk, “Yani ihale il başkanlarına kaldı. Peki sormazlar mı; ‘İl başkanları Genel Başkan’ın listesini çizerken, siz ne yapıyordunuz?’ Gülmek mi, üzülmek mi lazım, bilmiyorum. Yazık ettiniz” dedi.

Yaptığı açıklama sonrasında partililerden tepki alan Özdağ, Twitter’da FETÖ hesaplarının kendisini hedef gösterdiğini savunarak, “FETÖ hesaplarının yaptığım açıklama sonrasında organize bir şekilde sosyal medya üzerinden beni hedef göstermesi ve tepki vermesi dikkat çekici. Saldırıların beni hedef alması, doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikte” dedi.