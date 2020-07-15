MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü
ABONE OL
15.07.2020 - 22:38 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü

Çavuşoğlu, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca telefonda görüştüğü Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Üç boyutlu ışık gösterimi ile 15 Temmuz destanıKuleli’nin duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisiyle ve İstanbul Boğazı’nda İHA’larla 15 Temmuz Destanı anlatılıyor
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üç boyutlu ışık gösterimi ile 15 Temmuz destanı!

Üç boyutlu ışık gösterimi ile 15 Temmuz destanı!

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Sıradaki Haber