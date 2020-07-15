Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü

Çavuşoğlu, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca telefonda görüştüğü Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.