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22.10.2020 - 23:06 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Silva telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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