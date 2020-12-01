‘Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran biz değiliz’

Akar başkanlığında, TSK Komuta Kademesi’nin de katılımıyla video konferans aracılığıyla toplantı yapıldı. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, “Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor” dedi. Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin de, şunları söyledi: “Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar.”

‘Gereğini yapacağız’

Akar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet fabrikası üzerinden, “Ordunun Katar’a satıldığı” yönündeki sözlerine tepkisini de şöyle dile getirdi: “Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum. Bu konuda biz de kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK’ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız.”