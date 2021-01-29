29.01.2021 - 07:00 |
Doğu Akdeniz’de iki yeni Navtex yayımlandı
Türkiye, Kıbrıs açıklarında yapılacak atış eğitimleri için iki yeni Navtex mesajı yayımladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün, iki yeni Navtex (denizci duyurusu) yayımladı.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Buna göre, 3-4 Şubat tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuzeybatısında yer alan Güzelyurt Körfezi’nde atış eğitimi yapılacak. Diğer ilana göre ise, KKTC’nin kuzeydoğusunda yer alan Dipkarpaz açıklarında, 1-10 Şubat tarihleri arasında atış eğitimi gerçekleştirilecek.