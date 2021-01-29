Doğu Akdeniz’de iki yeni Navtex yayımlandı

Buna göre, 3-4 Şubat tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuzeybatısında yer alan Güzelyurt Körfezi’nde atış eğitimi yapılacak. Diğer ilana göre ise, KKTC’nin kuzeydoğusunda yer alan Dipkarpaz açıklarında, 1-10 Şubat tarihleri arasında atış eğitimi gerçekleştirilecek.