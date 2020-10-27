'Doğu Akdeniz’de oyunlar bozuldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Beştepe’de ağırladı. Tatar’la baş başa görüşen Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında, şu mesajları verdi:

ŞEFFAF SEÇİM: Sayın Cumhurbaşkanı’nı seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Seçimler Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü gözler önüne seren bir şeffaflık ve siyasi olgunluk ortamında gerçekleşmiştir. Sayın Tatar’la eş güdüm içinde Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarının savunulmasında daha da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Türk tarafı Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bu yolda üzerine düşen adımları atmıştır. Ancak, sadece Türk tarafının çaba göstermesi kafi değildir. Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinde olmadığı aşikardır. 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının yegane sebebi, Rum tarafının bu uzlaşmaz zihniyetidir.

FEDERASYON GEÇERLİ DEĞİL: Rumlar, 1963 yılında gasp ettikleri devleti, Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde, artık mevcut parametrelerle bir neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor. Temmuz 2017’de görüşmelerin sona ermesinin ardından bu koşullar altında çözüm için federasyonun artık geçerli bir model olamayacağını ve yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladık. Geçen sürede, ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM: Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten var. İki halkın, barış, refah, güvenlik içinde, yan yana yaşayabilecekleri çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmaktadır. Gelinen noktada, müzakereleri münhasıran federasyon seçeneği temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını kesinlikle düşünüyoruz. Artık iki devletli çözümün de gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

BAŞARI ŞANSI YOK: Sayın Cumhurbaşkanı ile Doğu Akdeniz ve Maraş konularında da görüş alışverişinde bulunduk. Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki haklarımızı koruduğumuz gibi adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de savunuyoruz. Bu yöndeki kararlığımızı bugüne kadar her aşamada dosta düşmana gösterdik. Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu bölgede, hidrokarbon kaynakları nedeniyle, iştahı kabaran uluslararası enerji şirketleriyle, arkalarındaki güçlerle, bu oyunun parçası olmakta beis görmemişlerdir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü hesaba katmayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur ve olmayacaktır.

‘Türkiye anavatanımız’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, şunları kaydetti: “Türkiye, bizim kardeş devletimiz olmasının yanı sıra anavatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs’a gitmiştir. Türkiye, Kıbrıs’ta barışın sürmesinin yegane sağlayıcısıdır. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin var oluş ve özgürlük mücadelesini ilk günden itibaren maddi, manevi, askeri olarak desteklemiştir. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız. Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Biz, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün görüşme masasına gelmesi ve bir anlaşmanın mümkün olup olmayacağının belirlenmesi açısından bu toplantının belirleyici olacağı görüşündeyiz.” Tatar, “Kapalı Maraş hükümetinizin yol haritasına uygun olarak, zatı devletlerinizin de kararlı duruş ve iradesiyle şu anda açılmıştır. Maraş bir hayalet kent olmaktan çıkacak ve ülke ekonomisine, insanımıza yeniden bir turizm cenneti olarak hizmet verecek noktaya gelecektir. Maraş, KKTC için bir umut” dedi.

‘Maraş’ta piknik yapalım’

15 Kasım’da KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, “Bu ziyaretle beraber hem o gün törenlere katılalım, aynı zamanda acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bir de iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Herhalde sayın Çavuşoğlu kapalı Maraş’ta diyorum ki bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı?” dedi. Bunun üzerine, Tatar araya girerek, “Maraş açılmıştır, inşallah” yanıtını verdi.

‘Sağlık krizini hafif geçiriyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına yaptığı konuşmada “Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizle yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik” dedi.

Erdoğan, attıkları kararlı adımlarla birçok reformu hayata geçirdiklerini vurguladı. Koronavirüs ile mücadeleye de değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. Ülkemizi, milletimizi, rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan dengeli, önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla yönetiyoruz. Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. İlgili bakanlarımız tam bir koordinasyon içinde meseleyi takip ediyor.”