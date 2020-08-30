Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı

Yunanistan’ın diyalog çağrılarını yanıtsız bırakması, AB’den yükselen Yunanistan yanlısı açıklamalar ve önceki gün yaşanan altı F-16’lı Yunan tacizinin ardından Türkiye kararlılığını Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex ilanı ile birkez daha gösterdi. Türkiye Doğu Akdeniz’de Anamur’un güneyindeki bölgede 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan etti.



‘Tarihi, sınırı yok’



Türkiye Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki sismik çalışmalarını 1 Eylül’e kadar uzatan Navtex’in yayınlandığı gün, ilan ettiği bir başka Navtex ile 1-2 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası’nda peş peşe gelen Navtex ilanlarına ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: “Bizim orada (Doğu Akdeniz) deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var, hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim orada yaptığımız sismik çalışmalar, araştırmalar, bununla alakalı ne varsa gerektiği kadar bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı vesaire söz konusu değil.



Bizim orada hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz, bunun gereği olarak da yapılması gereken teknoloji çalışmaları var. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak ve bunu yapacağız. Enerji Bakanlığımız bu çalışmaları sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı olarak oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Bugün yapılan açıklamaya geldiğimizde bu tamamen bundan farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan planlı bir faaliyet ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex’tir. Bu farklı eğitim ve atış için yapılan çalışma.”

Akar’ın açıklamasından iki gün sonra Türkiye Doğu Akdeniz’de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan etti.