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03.07.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL

Dört ay sonra ilk yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüştü.

Dört ay sonra ilk yurt dışı ziyareti
KIVANÇ EL

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık dört aydır yurt dışı seyahati gerçekleştirmeyen Erdoğan, dün Katar’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan’ın, Katar’a giderken havalimanında maske taktığı görüldü. Erdoğan’ı uğurlamaya gelenler, heyetinde yer alanlar ve askeri tören kıtasındaki askerler de maske taktı.

Bakanlar eşlik etti

Erdoğan’a, Katar ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

İnci Sarayı’nda yemek

Erdoğan, ziyareti kapsamında Katar Emiri Al Sani ile İnci Sarayı’nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmenin ardından heyetlerin de katılımıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmelerde, başta Libya, Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, son olarak 9 Mart’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, daha sonra koronavirüsle mücadele kapsamında yurtdışı seyahatlerini geçici bir süreliğine askıya almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha’daki İnci Sarayı’nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştü.

Üç günde beş tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve hafta sonu toplamda beş temel atma ve açılış törenine katılacak. Erdoğan’ın ilçe ve il kongreleri takvimine kadar açılış programlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Katar temaslarının ardından İstanbul’a dönen Erdoğan bugün Levent Camii temel atma törenine katılacak. Erdoğan Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesi’nin 3. merhalesi KOS 1, 2, 3’ün açılışına da telekonferansla katılacak.  Erdoğan, yarın da Kartal Devlet Hastanesi, ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası’nı hizmete açacak. Erdoğan, pazar günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan hidroelektrik santrallerinin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan’ın, eylül başı başlaması planlanan AK Parti il kongrelerine kadar da iki ayı, açılış ve çeşitli törenlere ayırması bekleniyor.

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