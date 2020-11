‘Düzenlemeleri destekleriz’

CHP MYK, toplantısının ardından açıklama yapan Öztrak, özetle şunları söyledi: “Ülkemiz doğusundan, batısına deprem kuşağında. Bu gerçekle maalesef sık sık yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Neden işler hep arama kurtarma ekiplerimize kalıyor? Aslında bunun cevabını biliyoruz. Yurttaşlarımızın canını alan tedbirsizlik, kuralsızlık, tamahkârlık ve acımasız rant hırsı. Bu dönemde ‘imar affı’ çıkarmak vakayı adiyeden olmuş. Yıkılan binalardan bazılarının, imar affından yararlandığını duyuyoruz. Bu binalar neden dönüşüme tabi tutulmadı? Sistemde eksik olan ne? Bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Mevcut mevzuatta eksiklik varsa, bunu el birliğiyle telafi etmeliyiz. Türkiye’de şu an itibarıyla 685 bin konutun riskli yapı olduğunu Cumhurbaşkanı’nın kendi programı söylüyor. Biz depremlerde vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için Meclis’e gönderilecek her yasa teklifini ve kaynakları bu iş için seferber edecek her türlü düzenlemeyi destekleriz.”