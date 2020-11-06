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06.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ecevit anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 14. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Ecevit anıldı

Devlet Mezarlığı’ndaki törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP’li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve partililer katıldı. Ecevit’in kabrine çelenk bırakılmasının ardından konuşan Aksakal, Ecevit’in gösterdiği yolda aynı anlayış ve ilkelerle yürümeye devam ettiklerini belirtti.

‘Hepimize örnek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, Ecevit’in, Türk siyaseti ve devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir lider olduğunu vurgulayarak, “Bülent Ecevit, sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda hayatıyla da hepimiz için örnek oldu. Bugün kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Bu vesileyle hanımefendi eşiniz Rahşan Ecevit’i de saygıyla anıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Ecevit’in vefatının 14. yılı nedeniyle Twitter’dan şu mesajı paylaştı:
“Sosyal devlet ilkesine olan inancından asla vazgeçmeyen, yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, Türkiye’nin Karaoğlan’ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit’i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

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