‘Ekonomi paketimiz hazır yeter ki istesinler, veririz’

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Akşener, iktidarın korona sürecine ekonomik olarak hazırlıksız yakalandığını belirterek özetle şunları kaydetti:

TEDBİRLERDE İYİ DEĞİLİZ: Hastalıkla mücadelede başarılıyız ama tedbirler anlamında çok iyi değiliz. Çünkü şimdi biz bu kararlarda bir tek kişinin fikrine, kanaatine mahkum durumdayız. O da Sayın Erdoğan. Çünkü 2017’de 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçtik. Bu sistemle birlikte uçacaktık, kaçacaktık, aşacaktık ama tam tersine bir afet, bir salgın geldiği zaman öyle oldu ki kimse yetki kullanamıyor. Sistemin her türlü kararı Sayın Erdoğan’ın vermesi gerektiği bir sistem olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN’IN ALGORİTMASINI BİLİYORUM: Ankara’da Mansur Bey, Ekrem, Adana, İzmir, Antalya ve Mersin bir organizasyon yaptı. Bu belediyelerin insan kaynağından, organizasyon yeteneğinden faydalanmak dururken, el ele tutuşmak varken niye düşman ilan edersiniz bunu anlayabilmiş değilim. Bu düşmanlaştırma işini, Sayın Erdoğan’ın siyasi algoritmasını biliyorum. Niye yaptığını da biliyorum ama bugün normal bir zaman değil be kardeşim. Bugün insanlar can derdinde. Arkasından da cüzdansızlarla vicdansızlar arasında bir kavga gelecek. Korkum budur.

BELKİ DUYAR: Sayın Erdoğan, hep AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla geziyor. Bilim Kurulu gibi ekonomik kurulun kurulması lazımdı. Bizlerden ve diğerlerinden ekonomik program için yardım istenmeliydi, çağrılmalıydı. Korona sonrası için ekonomi programı yapılmalıydı. Sayın Erdoğan belki duyar, bizim ekonomi programımız hazırlandı. Yeter ki istensin biz vermeye hazırız.