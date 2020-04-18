MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Ekonomi torbası’na 3 partiden şerh
ABONE OL
18.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Ekonomi torbası’na 3 partiden şerh

CHP, İYİ Parti ve HDP; TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifine yönelik itirazlarını, muhalefet şerhi koydu.  CHP, hükümetin bu paketle salgını bir fırsata çevirme çabasına girdiğini savundu.

‘Ekonomi torbası’na 3 partiden şerh
ŞEVKET YAMAN Ankara

 

CHP’nin şerhinde, teklifin hazırlanması sırasında; meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin taleplerinin dikkate alınmadığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “Hükümet işverene yıllardır kurduğu hayallerin karşılığını verirken, işçilerin en temel haklarını bile ortadan kaldırmaktadır. Hükümet salgını bir fırsata çevirme çabasına girmiştir. İşçiyi rızası dışında ücretsiz izne çıkarılmayla karşı karşıya bırakan, açlığa mahkum eden, kısa çalışma ödeneğinin bile çok altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakan düzenleme, bir de işçinin en temel hakkı olan grev hakkını ortadan kaldırmaktadır. Yasa teklifi işten çıkarmanın adını değiştirmektedir.”

Radikal tedbirler

İYİ Parti’nin muhalefet şerhinde ise, “Radikal tedbirler zorunludur fakat ilan edilen destekler radikal tedbirleri içermekten bir hayli uzaktır. Bu bakış açısı ortaya konulmadan krizi en az hasarla atlatmak mümkün değildir” denildi.

HDP’nin şerh yazısında ise, “Bu paket salgına karşı güvence vermemekte, suya yazı yazılmaktadır. İktidar kriz fırsatçılığına duyduğu kör inançla hem ekonomiyi daha büyük bir krizin içerisine sokmakta hem de halk sağlığını büyük tehlikeye atmaktadır” denildi.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sedat hoca da korona kurbanı

Sedat hoca da korona kurbanı

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Yoğun bakımda büyük düşüş

Yoğun bakımda büyük düşüş

Sıradaki Haber