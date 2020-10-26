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26.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Elazığ’da 8 bin konut yılsonuna kadar teslim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından yapılan konutların ilk bölümünü 8 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirtti. Kurum, “Biten konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Elazığ’da 8 bin konut yılsonuna kadar teslim

Kurum, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan depreminin ardından vatandaşların konutlara bir an önce kavuşması için çalıştıklarını dile getirdi. Konutların ilk bölümünün 8 ayda tamamlandığını bildiren Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biten konutlarımızı da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sarıyoruz. Kış gelmeden hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

Vatandaşların, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla huzur bulup depreme dayanıklı konutlarında güvenle yaşayacağı yeni Elazığ’ı hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, “Elazığlı kardeşlerimizin, yeni yuvalarında mutluluk ve huzur içinde oturmalarını diliyorum” sözlerini kullandı.

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