'Eleştiriyorum, cevap başka yerden geliyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı’nın kendisine yönelik tehdidine ilişkin, “Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basın toplantısı

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu, ortak basın toplantısında konuştu. Ziyaretin iki sebebi olduğunu belirten Davutoğlu, “Hem iade-i ziyaret hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak üzere randevu talep etmiştik. Bütün partilerden randevu talep ettik. İktidar partisinden de talep ettik” dedi.

Kılıçdaroğlu’na Çakıcı’nın tehdidinin hatırlatılması üzerine, “Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Daha önce ifade etmiştim hukukun olmadığı yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu iki üç hafta önce ifade etmiştim.

Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli’dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne, onu bilmiyoruz. Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye’dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez” dedi.

‘Neden tartışılıyor?’

Çakıcı’nın tehdidi konusunda Davutoğlu ise, “Ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil hiçbir siyasi lider” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin anayasa taslağı çalışması yaptığı iddiası konusunda ise şunları söyledi.

“Bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Var mı, var. Anayasa çalışması, ‘Ali ile yaptınız, Veli ile yaptınız, şununla yaptınız, bununla yaptınız’. Allah aşkına bu tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum. Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Evet geldik, Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk, evet konuştuk. Ne için konuştuk? İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. ‘Efendim anayasa çalışması yaptınız’. Anayasa çalışması yapmadık ki arkadaşlar. Yapılmayan bir Anayasa çalışması, böyle bir çalışma olsa elimizde bir metin olur değil mi? Ayrıca bu neden bu kadar çok tartışılıyor? Neden tartışılıyor ben onu da anlamıyorum.”