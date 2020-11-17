MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Engellemeye çalışıyorlar’
ABONE OL
17.11.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

‘Engellemeye çalışıyorlar’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye ilişkin, “Belediye başkanlarını susturmaya çalışıyorlar” dedi.

‘Engellemeye çalışıyorlar’
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

 

Dün toplanan CHP MYK’da İmamoğlu hakkında başlatılan inceleme de konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarını susturmaya çalışıyorlar. Milletin doğru bilgilendirilmesinin önünde engel çıkartıyorlar. Ama belediye başkanlarımız asli görevlerini yerine getirecek” dedi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre MYK’da, “Orada ‘devlet projesidir’ ne demek. Kentsel dönüşüm devlet projesi değil mi? Bir belediye başkanı bu konuda açıklama yapmayacak da hangi konuda açıklama yapacak” değerlendirmesi de yapıldı.

CHP Genel Başkanı’nın koronayla ilgili de, “Daha sıkı takip edilmeli. Belediyeler üzerine düşen görevi daha çok yerine getirmeli. Yapıyoruz ama engellerle karşılaşıyoruz. Yardım topluyoruz engelleniyor. Ekmek dağıtıyoruz engelleniyor. Onlar engellemeye çalıştılar ama biz millete ulaşacağız” dediği öğrenildi.

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Sıradaki Haber