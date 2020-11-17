‘Engellemeye çalışıyorlar’

Dün toplanan CHP MYK’da İmamoğlu hakkında başlatılan inceleme de konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarını susturmaya çalışıyorlar. Milletin doğru bilgilendirilmesinin önünde engel çıkartıyorlar. Ama belediye başkanlarımız asli görevlerini yerine getirecek” dedi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre MYK’da, “Orada ‘devlet projesidir’ ne demek. Kentsel dönüşüm devlet projesi değil mi? Bir belediye başkanı bu konuda açıklama yapmayacak da hangi konuda açıklama yapacak” değerlendirmesi de yapıldı.

CHP Genel Başkanı’nın koronayla ilgili de, “Daha sıkı takip edilmeli. Belediyeler üzerine düşen görevi daha çok yerine getirmeli. Yapıyoruz ama engellerle karşılaşıyoruz. Yardım topluyoruz engelleniyor. Ekmek dağıtıyoruz engelleniyor. Onlar engellemeye çalıştılar ama biz millete ulaşacağız” dediği öğrenildi.