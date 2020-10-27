Enis Berberoğlu için AYM’ye ikinci başvuru

Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, “Bütün hukuk devletlerinde milleti bir arada tutan harç anayasadır. Eğer anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde yaşayan bir millet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılan budur. Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez AYM’ye başvurmak zorunda kaldık. Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmaması Türkiye’yi kabile devletine götürür. AYM’nin kararını tanımamak keyfen yapılacak bir iş değildir. İç hukuk yoluyla bu işin çözülmesi için sonuna kadar gideceğiz” dedi.

AYM’nin kararına rağmen yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin yerel mahkeme kararının ardından Berberoğlu’nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraz ile ilgili “karar verilmesine yer olmadığına” hükmederken, kararda Berberoğlu hakkındaki ceza hükmünün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değil Bölge Adliye Mahkemesi’nde verildiği; dolayısıyla başvurunun da oraya yapılması gerektiği kaydedildi. İstinaf mahkemesi kararını yerel mahkemenin kaldıramayacağı belirtilen kararla dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edildi.