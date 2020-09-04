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04.09.2020 - 07:00 |

Erdoğan AİHM Başkanı’nı kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün davetiyle Türkiye’ye gelen AİHM Başkanı Robert Spano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erdoğan AİHM Başkanı’nı kabul etti

Erdoğan’ın, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano’yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşti. Gül’ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

TBMM’yi ziyaret etti

AİHM Başkanı Spano, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret etti. Şentop, makamında gerçekleşen görüşmede, Spano’yu TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, “AİHM ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ümit ediyorum. AİHM’in, başta artan iş yükü olmak üzere, karşılaştığı sorunların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” diye konuştu. Şentop, görüşme sonrası Spano ve beraberindekilere 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan yerleri gezdirdi.

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