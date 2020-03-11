11.03.2020 - 13:43 |
Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip etti
Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a corona virüs önlemi dikkat çekti. Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi.
Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.
Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.
Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip ettiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.