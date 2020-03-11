MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip etti
ABONE OL
11.03.2020 - 13:43 |

Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip etti

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a corona virüs önlemi dikkat çekti. Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi.

Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip etti
Son dakika! Erdoğan için corona virüs önlemi!
Son dakika! Erdoğan için corona virüs önlemi!
Son dakika! Erdoğan için corona virüs önlemi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

Erdoğan için corona virüs önlemi! Adım adım takip ettiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri

Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber