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23.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, Macron ile görüştü: Tüm sorunları masada çözelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gergin düzeyde ilişkilerin seyrettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Erdoğan, Macron ile görüştü: Tüm sorunları masada çözelim

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna dikkat çekerek, “Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini” söyledi.

“Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini” kaydeden Erdoğan, “her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını” ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak istediklerini dile getirdi. Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü de kaydetti.

Erdoğan, AB Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti. Fransa’da Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Macron, diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile  Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini hatırlattı” denildi.  

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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