Erdoğan, Macron ile görüştü: Tüm sorunları masada çözelim

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna dikkat çekerek, “Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini” söyledi.

“Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini” kaydeden Erdoğan, “her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını” ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak istediklerini dile getirdi. Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini söyledi.



Erdoğan, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü de kaydetti.



Erdoğan, AB Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti. Fransa’da Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Macron, diyaloğa sürekli hazır olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sağlam bir ilişkiye önem verdiğini hatırlattı” denildi.