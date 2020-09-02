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02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti

 

Yaklaşık bir saat süren görüşmeye dair Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Toplantıda Başkent Ankara’nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır” bilgisi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur.” Açıklamada, Yavaş’ın olumlu yaklaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi

Yavaş, görüşmenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

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