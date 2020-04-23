Erdoğan-Putin görüşmesinde korona ve İdlib ele alındı

Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin virüs ile mücadelesini takdir eden Putin, iki ülke Sağlık Bakanlarının ortak çalışma yapmasını teklif etti. Erdoğan, virüsle mücadelede Sağlık Bakanlıkları da dahil olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olunduğu mesajını verdi. İki lider görüşmede vatandaşlarının ülkelerine dönüşleri konusunda kolaylık sağlanacağını da karşılıklı teyit etti.

Ateşkese devam

Görüşmede, İdlib konusu da detaylı konuşuldu. İki lider, İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart’ta Moskova’da açıkladıkları Türkiye-Rusya anlaşmalarının sahadaki uygulamalarını ele aldı. Erdoğan’ın Putin’e “Suriye rejimi bölgede son dönem hareketliliğini ve saldırılarını artırdı. Önlemlerimizi alıyoruz, gereken karşılığı vermekten imtina etmeyiz. Biz ateşkese, anlaşma ve deklare ettiğimiz çerçeveye sahip çıkma irademizi sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, İdlib’de ateşkesi bozmak için provokatif eylemlerin arkasında Suriye rejiminin olduğunu da ifade ederek, Putin’den buna müsamaha gösterilmemesini istedi. Putin de, İdlib konusundaki mutabakatlarının arkasında olduklarını vurguladı. Erdoğan ve Putin’in, iki ülke arasındaki nükleer, tarım ve ulaşım sektörlerindeki projeler ile S-400’leri de görüştükleri öğrenildi. Türkiye, S-400’ün aktif edilmesini virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.