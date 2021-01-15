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15.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, Telegram’da mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram’dan dünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, Telegram’da mesaisini paylaştı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram’dan paylaşımda bulundu. “Günaydın, sevgili kardeşim” ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, “Bugün (dün) mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00’te MKYK, akşam saat 17.00’de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram’da hesap açmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BİP ve Telegram’da kanal, ayrıca sosyal medya platformu Yay’da da hesap açtığını duyurmuştu.

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