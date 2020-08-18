Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki lider turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldı, salgına karşı ortak mücadele hususlarını değerlendirdi. Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı. Görüşmede iki lider, Suriye’deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

‘Kara propaganda’

Edinilen bilgiye göre görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair Putin ile görüşlerini paylaştı ve Yunanistan’ın süreçte “kara propaganda” yürüttüğünü söyledi. Türkiye’nin çözüm için her zaman masaya oturmaya hazır olduğunu, ancak Türkiye’siz planların kendilerini rahatsız ettiğini Putin’e aktaran Erdoğan’ın, “Adımlarımızın tamamı hukuka uygun. Bunu tüm ülkeler çok iyi biliyor” dediği kaydedildi. Libya’nın da ele alındığı görüşmede Putin’in, Berlin Konferansı kararlarının arkasında olduğunu ilettiği ve ateşkesin başlaması için tarafların adım atması gerektiğini söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın da ateşkesten kendisinin de umutlu olduğunu belirttikten sonra Hafter’e destek kesilmedikçe bunun mümkün olmayacağını vurguladığı kaydedildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında yeniden başlayan uçak seferlerinden duyulan memnuniyetlerini de karşılıklı dile getirdi.

Putin’den rica

Bu sırada Putin’in, Rus vatandaşlarının hijyen ve salgın bakımından güvenliğinin sağlanması için Erdoğan’dan ricacı olduğu, Erdoğan’ın da “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarız” mesajını verdiği öğrenildi.

Erdoğan, dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Kırgız Meclis Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’u kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.