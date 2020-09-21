Erdoğan ve Taçi kahvaltıda buluştu

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüş, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı, Kosova’nın da İsrail’i tanıyıp Kudüs’te büyükelçilik açaçağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararın ardından Taçi ve Vucic ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta ortasında gerek Sırbistan’a gerek Kosova’ya Kudüs’te büyükelçilik açmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Bakanlığın Sırbistan açıklamasında, “Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz” denildi.

Kosova’ya yönelik açıklamada da karar ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı: “Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla’nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail’in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova’nın Kudüs’te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır... Kosova liderliğine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz.”

Dünkü buluşmaya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Kosova’nın Kudüs’e büyükelçilik açma kararının ana gündem olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.