22.10.2020 - 07:00 |
Erdoğan’a güven mektubu sundular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malta’nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabullerde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Güven mektubu sunumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile büyükelçilerin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.