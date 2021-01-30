Erdoğan’dan esnafa fahiş fiyat uyarısı: Vatandaşa zulmetmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan gıda fiyatlarına ve market reyonlarında yaşanan sıkıntılara değindi. Erdoğan, fiyat artıran esnafa, “Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir” uyarısında bulundu. Cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camii’nde kılan Erdoğan çıkışta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası’na ilişkin olarak da, “Takvime göre her an Meclis’e gelebilir” dedi. Koronavirüs vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeleri de aşacağımıza inanıyorum” dedi.



‘Takip ediyoruz’



Erdoğan, restoran, kafe, lokanta gibi işletmeler için kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: “Bu konuda adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık. Bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Bu süreç içinde maalesef özellikle esnaflarımızın gerek sebzede, meyvede hatta bakliyatta, çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun çalışma içinde. Bir ay içinde, biz bu işi kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette de bu süreci takipte tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Buradan bütün esnaflarımıza sesleniyorum: Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun içinde yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza zulmetmeyin.”



Elon Musk’la uzay diyaloğu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları da paylaştı. Uzayla ilgili konularda Elon Musk ile müşterek çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, yeni TÜRKSAT uydusunun uzaya gönderilmesi için de Musk ile ortak çalışma yürütüldüğünü hatırlattı. Erdoğan, “Müşterek neler yapabiliriz. Bu konuda bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacak. Elon Musk 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. 177 milyar dolar ile. ‘Çok çalışıyorum’ diyor. ‘Çok çalışınca da çok kazanıyorum diyor” ifadelerini kullandı.



Lagos aldı



Çengelköy’de makam aracından el sallayarak vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan 10 kilo 300 gram ağırlığında lagos balığı satın aldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Balıkçı Yusuf Terletme, “Her zaman buradan geçiyor zaten. Geçerken kornaya basar, selamını verir. Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Büyük balığı sordu, ‘Adı ne?’ dedi. Lagos dedik. Hoşuna gitti, verdik” diye konuştu.