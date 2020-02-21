Erdoğan’dan ilim, fikir ve sanat erbabına çağrı: Kitap bağışına davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin 4 milyon basılı esere kavuştuğunu belirterek, “Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dün görkemli bir törenle açıldı. Törene; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, azınlık temsilcileri ile dini temsilciler katıldı. Davetlileri Mehteran Birliği ve geleneksel Türk askeri birliği karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu da mini bir konser verdi. Törene yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından kütüphane açıldı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:



KÜLTÜR KATLİAMLARI: Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa çabası da mevcuttur. Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün başında olduğu Moğol orduları kütüphaneleri yakarken, Semerkand gibi asude bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler kurarak Semerkand’ı bilimin başkenti yapmıştır. Bugün de, benzeri kültür katliamları ne yazık ki yine kütüphaneleri hedef alarak devam ediyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleri lrak’ta Suriye’de binlerce nadide eserlerin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmişlerdir. Halbuki bizim medeniyetimiz, asırlar boyunca hep ilmi gelişmelerin merkezinde olmuştur.



SOYKIRIMA UĞRATILMIŞTIR: Avrupa’nın ortaçağ karanlığına mahkum olduğu yıllarda Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, Buhara, Merv, Semerkand, Konya, Mardin, Erzurum gibi İslam şehirleri, medreseleri ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçıyordu. Kaynağı Hind’den eski Yunana kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler muhafaza etmiş, sonraki nesillere ulaştırmıştır. Daha sonra, insanların vahşice katledildiği, şehirlerin yerle bir edildiği kara günlerde, kütüphanelerimiz ve kitaplarımız da yakılarak, ırmaklara atılarak adeta soykırıma uğratılmıştır. Fakat onca yağma ve talana rağmen, bizim kütüphanelerimiz her zaman değerini korumuştur.



KÜLLİYE TAMAMLANDI: Başbakanlığım döneminde, devlet yönetim merkezi olarak tasarladığımız bu külliyede, mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istedik. Camimiz, kültür ve kongre merkezimiz, sergi salonumuz ve kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.



BAĞIŞ DAVETİ: Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve dışından 134 dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, farklı disiplinlerden 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu aşan bir hacme kavuşacağız. Sizlerin kitaplarına da bu kütüphane açık, sizler de hediyelerinizi getirebilirsiniz. Bu vesileyle, şimdiye kadar kitap bağışında bulunan tüm kitapseverlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız, ben bunu kabul ederim.



Çay kahve ve kek ücretsiz



7/24 saat esasıyla hizmet verecek olan kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser bulunuyor. Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olunup girilebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız; milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Burada çay, kahve, simit, kek ücretsiz, para yok” dedi.



Rami Kışlası’na muhteşem kütüphane

Gençlerimiz bu mekanda kitapla bağlarını güçlendirecekler. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Bir benzerini de İstanbul’da inşa ediyoruz. Yerli ve yabancı, dünyaca ünlü merkezlerimizle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de, inşallah yakında milletin hizmetine sunacağız.