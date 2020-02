Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt: CHP, FETÖ’nün tam göbeğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün CHP grup toplantısında, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir” yanıtını verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye ağır ifadelerle yüklendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:



ELİNDE ÇAMURLA YAKALANDI: Ana muhalefetin başındaki şahıs son günlerde ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ diye esip gürlemeye başladı. Madem bu kadar istiyor, bugün FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.



SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDEN BENİM: Daha önce CHP güdümlü vesayete eyvallah etmediğimiz gibi ardından gelen FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. FETÖ’yü temsil eden kişi ve kuruluşların şahsımıza, hükümetlerimize ve partimize karşı başlattığı saldırılara ve sürdürdüğü savaşa herkes şahittir. Peki CHP bu işin neresindedir? Sayın Baykal’ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ; ne konuşuyorsun?



SUÇ MAHALLİNE DÖNEN HIRSIZ: Bölücü, mezhepçi terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık’tan sonra bu kadroya FETÖ’yü de dahil etmiştir. Bu konuda söyleyecek tek sözü olmayan tek partinin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ diye ortaya çıkması suç mahalline dönen hırsız misali kendi kendini ele vermesidir... Her sözü FETÖ medyasında manşet olan Kılıçdaroğlu, FETÖ’yle mücadele konusunda attığımız her adımda karşımızda yer almıştır. Bu zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ’ye diyet borçludur.



DÖNÜM NOKTASI 17-25 ARALIK: Asıl dönüm noktası 17-25 Aralık darbe girişimi sürecidir. Bu süreçteki iş birliklerini aynı mesajları kopyala yapıştır yaparak atacak kadar aleniyete dökmüşlerdir. FETÖ savcılarının hukuksuz emirlerine karşı koyan devlet görevlilerini ‘sanmayın bu devran böyle gidecek’ diyerek tehdit eden bizzat Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’dan sonra da buradan son zamanlarda meydanlarda dolaşan kıdemli bir Genelkurmay Başkanı’na da sesleniyorum; ‘askerler her koşulda emre itaat eder’ diyerek darbecileri savunmaktan geri kalmamıştır. FETÖ ne demişse Kılıçdaroğlu tekrar etmiştir.



BUNDAN ÂLÂ SİYASİ AYAK OLUR MU?: Devleti bu terör örgütünün mensuplarından temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda öncelikle CHP’yi ve başındaki zatı bulduk. Bundan âlâ siyasi ayak olur mu?



BU TABİRİ KİM VERDİ?: 15 Temmuz’u, ‘kontrollü darbe’ olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. Kılıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü’nü zahirde kendi milletvekili ama aslında FETÖ’cüler için yapmıştır..



YATAK ODASINA GİRMİŞ (FETÖ’nün siyasi ayağı CHP başlıklı video izleterek): FETÖ kanalından şahsıma tehditler... Kaçarsam dışarıda beni yakalayacakmış. Bu vatandan ben korkmam Kılıçdaroğlu, sen kaçarsın ama ben buradayım. Biz hiçbir zaman bu topraklardan kaçmadık, kaçmayacağız sen ancak kendini tarif ediyorsun. Nereye bakarsan bak FETÖ’nün siyasi ayağı tamamen Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok.



‘Ben de birkaç soru sorayım’



Madem bu işler soru sorarak oluyor, ben de birkaç soru sorayım: FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? Darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ’nün yol verdiği siyasetçi midir? FETÖ’nün siyasi ayağı bu yapı terör örgütü olarak tanımlanmadan önce görüntü veren midir, devlet aynı yapıyı terör örgütü olarak tanımladıktan sonra yanından ayrılmayan mıdır? FETÖ’nün siyasi ayağı gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra tüm gücü ve imkânlarıyla desteklediği parti midir?



NİYE İHRAÇ ETMEDİNİZ?: Malum Genelkurmay Başkanı, bir diğeri öldü Genelkurmay Başkanı, bunlar bildiriyi hazırladılar... Çıksınlar şunu söylesinler: ‘Biz şu kadar FETÖ’cü subayı ordudan ihraç ettik.’ Bu görev benim değil, sizin görevinizdi; niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? YAŞ’ta önümüze imza için getiriyorlardı.. Her şey hazırlanır, önümüze gelir sonra da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ’cü değil; bu Nurcuların içinde Kurtoğlu takımı vardır. Onlardan da ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Peki bunlar neye atıyordu imzayı? Onlara atıyordu; peki FETÖ’cülere niye atmadınız, cevabını verin. Çıkıp sağda solda ‘Ben başbakana şunu söyledim bunu söyledim’. Yalan söylüyorsun yalan. Avukatlığına da Kılıçdaroğlu soyundu. Çok anlamlı. Herhalde bir şeyler vadettiler.



NİYE İHRAÇ ETMEDİNİZ?: Malum Genelkurmay Başkanı, bir diğeri öldü Genelkurmay Başkanı, bunlar bildiriyi hazırladılar... Çıksınlar şunu söylesinler: ‘Biz şu kadar FETÖ’cü subayı ordudan ihraç ettik.’ Bu görev benim değil, sizin görevinizdi; niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? YAŞ’ta önümüze imza için getiriyorlardı.. Her şey hazırlanır, önümüze gelir sonra da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ’cü değil; bu Nurcuların içinde Kurtoğlu takımı vardır. Onlardan da ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Peki bunlar neye atıyordu imzayı? Onlara atıyordu; peki FETÖ’cülere niye atmadınız, cevabını verin. Çıkıp sağda solda ‘Ben başbakana şunu söyledim bunu söyledim’. Yalan söylüyorsun yalan. Avukatlığına da Kılıçdaroğlu soyundu. Çok anlamlı. Herhalde bir şeyler vadettiler.



‘Onurlu duruş sergileyin’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Kahramanmaraş’a giderek, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Erdoğan, “Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu milletin daha 100 yıl önce ‘ekmeksiz yaşanır, vatansız yaşanmaz’ diyerek en zor günlerinde tarihin en büyük mücadelesini verdiğini unutanlar var. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulma çabasının ürünüdür. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi gayretlerden birinin örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu’nda yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler, Avrupa Parlamentosu çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika Yüksek Mahkemesi PKK soruşturmaları ile ilgili terör örgütünü destekleyen mahiyette bir karar aldı. Bu gelişmeler Avrupa Birliği’nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Avrupa Birliği’ni ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum.” Erdoğan, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından

düzenlenen yemeğe katıldı.