Erdoğan’dan Türkçe mesajı: Vatanı önce dil sonra ordu bekler

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bizim Yunus” Yılı Açılış Töreni’ne ve “Yunus: Aşka Yolculuk” konserine katıldı. Erdoğan, konuşmasına şehitler için “Fatiha” suresi okuyarak başladı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

SAHİP ÇIKMALIYIZ: Türkçe dilimiz, kimliğimizdir. Asırlara sari kültürümüzün taşıyıcısıdır. Dilini kaybeden bir millet, hafızasını ve benliğini kaybeder. Hatta inancını kaybeder. Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi ve kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır. Unutmayınız; vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız.

TÜRKÇE EN BÜYÜK 5. DİL: Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz. 12 milyon kilometekarelik coğrafyada 250 milyonu tek millet, tek yürek, tek bilek yapan Türkçemiz dünyada en çok konuşulan 5. büyük dildir. Bugün 35 ayrı ülkede ya anadil ya ikinci dil, yahut yabancı dil olarak Türkçeyle anlaşılabiliyor.

ÇORAKLAŞMA: Üzülerek ifade etmek isterim ki, bugün dilimizde bir çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor. Hatta kimi yerlerde yabancı dille eğitim, Türkçe eğitimin önüne geçiyor. Kimi üniversitelerde öğrencilerimiz, bırakın Yunusları, Fuzulileri, Emrahları, Reşat Nurileri, Refik Halidleri, Peyami Safa, Tanpınarları okumadan, hatta adını duymadan diploma alabiliyor. Gazetecilerimizden akademisyenlere kadar okumuş yazmış insanlardan bir bölümü Türkçe’ye yeterince özen göstermiyor.

SOSYAL MEDYA DİLİ: Sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı ve iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Kızılay Meydanı’ndan şöyle aşağı inin bütün dükkanların tabelaları adeta dilimizi tehdit ediyor. İstanbul’da da öyle, her yerde öyle. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe’den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz.

KÜLTÜR EMPERYALİZM: Milli seferberlik ruhuyla çalışarak gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin, kavramların, ifadelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız. Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Yitik kaybedildiği yerde bulunur diyerek, hikmet arayışımızı Türkçemizden başlatmalı, hep birlikte ‘Dünya Dili Türkçe’ demeliyiz. Bunun için Yunus Emre’nin 700. vefat yılına istinaden ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulumuz tarafından hazırlanan 224 etkinliği 2021 içeresinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK’lar ile hayata geçireceğiz.