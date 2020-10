'Erken seçim kabile devletlerinin işi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, “Seçim 2023’ün haziranında yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir” dedi. Erdoğan, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreninde Erdoğan özetle şunları söyledi:

EN KISA SÜREDE...: Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ: Sahip olduğumuz her kazanımını gerisinde çok büyük acılara, mücadeleler, bedeller vardır. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların her biri aynı senaryonun farklı aktörlerle sahnelenen bölümlerinden ibarettir. Meseleye bu şekilde baktığımızda en büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmamız olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimiz, cumhuriyetin kuruluşunun ardından doğrudan milletimizin iradesiyle gerçekleştirdiğimiz en büyük yönetim reformudur. Demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından ağır maliyetleri olan, uzun darbe ve vesayet dönemlerinin ardından böyle bir değişimi tamamlamış olmamız çok büyük başarıdır. Ülkemizdeki her kişi ve kurumun bu kıymetli kazanıma sahip çıkması gerekiyor.

KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ: Türkiye’yi yeniden siyasi ve kurumsal iç mücadeleler bataklığını sürüklemek isteyenlere bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Tüm uğraşlara rağmen ülkemizi rayından çıkartamamış olmanın hırsıyla yeni arayışlara girenlere göz kırpmak için çırpınanlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar hep yaptığımız gibi milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Ülkemizde şüphesiz şekilde milletin iradesini temsil eden bir Meclise sahibiz. Hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde milletin desteğiyle iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve onun kurduğu hükümet ülkeyi yönetiyor. Güçler ayrılığı erkinin üçüncü ayağı olan yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor. Geçmişte adı darbelerle ve cuntalarla anılan ordumuz, sınırlarımız boyunca ve ötesinde destanlar yazıyor. Kurumlarımızın her biri kendi alanında Cumhuriyet tarihinde yapılanlarını tamamını beşe, ona katlayan icraatlar gerçekleştiriyor.

NE ERKEN SEÇİMİ?!: Çıkıyorlar, ‘Erken seçim’. Ne erken seçimi? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Bakarsanız 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir seçime giderler. Amerika’da, Batı’da böyle bir şeyi görür müsünüz? Hayır. Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye’de belirlenen zaman neyse, şimdi de 2023’ün Haziranı’dır ve 2023’ün Haziranı’nda seçim yapılacaktır. Öne almak söz konusu değildir... Hele hele siyaset dışı aktörlerin, siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlıklarına milletimizin hiç tahammülü yoktur. Ülkemizin sorunlarının çözümüne, milletimizin beklentilerinin karşılanmasına hiçbir katkısı olmayan bu tür çıkışları ve polemiklerin takdirini milletimize bırakıyorum.

Üniversitelerde yeni projeler

Üniversitelerimizin akademik cazibesini artıracak çalışmaları hızlandırıyoruz. YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum, YÖK Anadolu Projesi. Başlatılan çalışma Anadolu’da yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece gelişmiş üniversitelerimizin alt yapısı, akademik kadrosu ve birikimi Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

15 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK: Salgın döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan bir başka önemli adım da YÖK Sanal Laboratuvar Projesidir. Bu projeyle fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecektir. İlk olarak dijital dönüşüm projesinde yer alan 24 üniversitede başlayacak bu çalışmadan 15 bin öğrenci faydalanabilecek.

ONLAR VAGON BİZ LOKOMOTİF: Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan ama aynı zamanda inancının, tarihinin ve kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz... Üniversitelerimizden bu konuda öncülük bekliyoruz.,. Öyle yetiştirecek öyle dokuyacaksınız ki bu nesli inşallah biz Batıyla yarışta geri değil, onlar vagon biz lokomotif önde gideceğiz.

‘Dijitalleşmede önemli aşama’

Törende YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr Yekta Saraç da konuşmasında “Türk yükseköğretimi, pandemi sürecinde dijitalleşmede önemli bir aşama katetti. Elbette ki gelişmeye açık noktaları var. Ama akademinin dijital dünyada elde ettiği birikim, yükseköğretimin geleceğini ve yönetimini ciddi olarak etkileyecek niteliktedir. Eğitim ve öğretimde esas olan yüz yüze eğitimdir. Fakat bütün dünya gibi Türkiye de; yükseköğretimin durmaması, öğrenme ve öğretme sürecinin kesintiye uğramaması için bu imkandan yararlanıyor” dedi.