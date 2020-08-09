Esat güçlerinden tahrik saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SHOR), rejim güçlerinin İdlib ve Lazkiye hattında muhalif cephelere yönelik saldırılarını artırdığını bildirdi. Saldırılar, Cebel el Zaviye, Fulayfel, El Fterah, El Bara, Sfuhen ve Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Cebel el Ekrad kasabaları ile çevresinde yoğunlaşıyor. Rejimin Cebel el Zaviye kasabası ve çevresindeki köylere yönelik saldırılarını artırması nedeniyle “bölgeye daha büyük bir harekat gerçekleştirileceği” endişesi yaşayan sivil halk daha güvenli bölgelere göç etmeye başladı. Rejimin, Halep’in güney, güneybatı ve doğusundan, güney İdlib kırsalındaki Kefranbel ve Cebel el Zaviye bölgesindeki cephelere ağır silah desteğinde yüzlerce asker sevk etmesi de sivil halkın endişesini haklı çıkarıyor. Rejimin bölgede muhlif gruplara yönelik daha kapsamlı bir harekat başatma hazırlığına karşı ise muhalifler gruplar da Cebel el Zaviye’deki mevzilerini takviye kuvvetlerle güçlendirdi. Rejim güçleri, muhalif gruplara yönelik saldırıları kapsamında ileri giderek TSK’nın konuşlandığı noktalara da tank, top ve roket atışları gerçekleştirdi. Cebel el Zaviye bölgesindeki TSKnoktalarına yönelik saldırılar üzerine asker bölgede teyakuza geçti. Cebel el Zaviye’de konuşlu TSK, saldırının gerçekleştiği Maret el Numan bölgesindeki rjim mevzilerine misli ile karşılık verdi. Rejim mevzileri top ve roket atışlarıyla etkili şekilde vuruldu.



İHA’lar gökyüzünde



Karadan yapılan saldırının yanısıra rejim kuvvetlerinin sahadaki hareketlerini yakından izlemek için Türk İHA’ları çatışmalı bölgeler üzerinde gün boyu uçtu. Rejimin bölgede artan saldırılarını engellemek için TSK bölgeye yeni takviye güç sevki yaptı.. TSK’ya ait yeni araç konvoyu Kefer Lusin sınır kapısından İdlib’e giriş yaparak gözlem noktalarına konuşlandı.