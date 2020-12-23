Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

67 yaşındaki Berberoğlu için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Berberoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile diğer ilgililer katıldı.

Berberoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.