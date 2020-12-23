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HaberlerSiyaset Haberleri Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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23.12.2020 - 16:23 | | AA

Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı olan, 20. dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Demir Berberoğlu, vefat etti.

67 yaşındaki Berberoğlu için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Berberoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile diğer ilgililer katıldı.

Berberoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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