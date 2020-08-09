‘Eve dön’ çağrısına iki farklı yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “evine dön” çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yadırgadığım bir davet değil. Terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir” sözleri İYİ Parti’de değerlendirmeye alındı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, “Bahçeli’nin çağrısına destek ve örtülü davet” şeklinde okunan Erdoğan’ın sözlerine karşılık açıklama yapacağı kaydedilirken, vekillere “Genel Başkan konuşana kadar fikir açıklamamaları” için uyarı mesajı iletildi. Parti kulislerinde Erdoğan’ın açıklaması “Cumhur İttifakı’na davet” olarak yorumlandı. Erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesi halinde İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılımı için “davetin yinelenebileceği” değerlendirmesi yapıldı. Parti içinde bir kesim, davetin reddedilmesini ancak yine de kamuoyunda tartışılmasını; bir kesim de teklifin reddedildiğine dair net açıklamanın bir an önce yapılması gerektiğini savunuyor. Bahçeli’nin davetiyle İYİ Parti’nin “anahtar parti olma özelliğinin” ortaya çıktığı, bu gelişmenin partiyi güçlendirdiği ancak “Cumhur İttifakı’na katılımın söz konusu olmadığı” da vurgulanıyor.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Milliyet’e yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’na katılımın söz konusu olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında ‘millilik ve yerlilik vurgusu’ oldu. Biz zaten öyleyiz de millilik ve yerliliğin kıstasının, her şartta iktidarın uhdesinde bulunmasından biraz muzdaribiz. ‘Bizimle beraber olursanız milli ve yerlisiniz, bizimle değilseniz milli ve yerli olamazsınız’ hakkını kendilerinde görmelerini sakıncalı buluyorum. Bizim siyasi sicilimizde bir vatan millet düşmanına tebessüm ettiğimiz fotoğrafımız yok. Bir tane oturmuşluğumuz, kalkmışlığımız yok. Parti değiştirmek, partilerin ittifak değiştirmesi falan... Bunlar memleketin ağırlaşan hiçbir sorununun derdine derman olmaz. İYİ Parti’nin siyasi mesuliyeti, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği, ‘bütünleşme’ dediği işi gerçekleştirmek. İYİ Parti, siyasi olarak yüzde 51’e yüzde 49 olarak karpuz gibi ikiye bölünmüş memleketi bir ve beraber etmek iddiasında.”

‘Borcu ödeyeceğiz’

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, İYİ Parti’yi kuranların memleketlerine karşı borcudur. Bu borcu, İYİ Parti iktidarında ödemek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla her istediğini yapmak imkanı olan AK Parti’nin; -MHP’nin kendilerine sağlamış olduğu olağanüstü destekle- istedikleri her programı uygulamak için yeteri kadar kuvveti olan bir partinin, memleketi vaat ettikleriyle aynı hizaya getirememiş olması İYİ Parti davetiyle kapatılabilecek bir açık değil. AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanı’na söyleyebileceğimiz şudur; İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na davet edilerek katmasını hesap ettikleri destek ve kuvvetten daha fazlasını, milletine verdikleri sözleri tutarak sağlayabilirler.”